09:17 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,56% a 19.420 punti. Negative Atlantia (-2,21%), Telecom (-1,64%), Tod's (-1,25%) e Intesa (-1,21%). Positive Moncler (+1,67%), Buzzi (+1,12%) e Terna (+0,37%). Apertura in ribasso anche per le altre principali Borse europee: Parigi -0,43% e Londra -0,13%.