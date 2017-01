09:20 - Piazza Affari apre in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,15% a 21.522 punti. Scatta da subito in avvio Mediaset, dopo l'accordo su Premium con Telefonica. Il titolo sale del 2,92%. Deboli i finanziari con Bper, UnipolSai, Mediolanum. In calo a inizio contrattazioni anche le altre principali Borse europee: Londra -0,05%, Parigi -0,34% e Francoforte -0,17%.