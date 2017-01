09:20 - Piazza Affari apre in negativo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,78% a 22.002 punti. In calo Pirelli (-2,21%), Bper (-1,88%), Stm (-1,56%) ed Mps (-1,31%). Bene Buzzi (+1,28%) e Italcementi (+3,49%). In rosso anche le altre principali Piazze europee: Parigi -0,7%, Francoforte -1,14%, Londra -0,80%.