09:27 - Avvio negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un -0,39%, mentre il Ftse All Share registra un calo dello 0,37%. Pesanti perdite per Fiat dopo la presentazione del nuovo piano industriale. Nelle prime contrattazioni, il titolo cede il 6% a 7,9 euro, appesantito anche dalla trimestrale.