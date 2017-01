09:28 - Apertura di settimana stabile per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,08% attestandosi a quota 21.406 punti. Tra gli altri principali listini europei parte in negativo Londra (-0,32%) mentre Francoforte guadagna lo 0,12%. Avvio stabile per Parigi (-0,05%).