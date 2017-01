09:30 - Avvio di seduta con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% appesantito dagli ordini in vendita sulle banche. Intesa Sanpaolo cede l'1,14%, Mediobanca lo 0,95%, Ubi l'1,29 per cento. Pesante anche Telecom (-1,25%).