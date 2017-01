Pensioni, dubbi per 4mila docenti

18:07 - Stop della Ragioneria dello Stato alle coperture del testo unificato che risolve il caso di circa 4mila insegnanti oggetto della cosiddetta "quota 96". Quest'ultimi docenti, a causa della riforma Fornero, non erano riusciti ad andare in pensione nonostante i requisiti. I dubbi dei tecnici riguardano "la copertura di oneri certi con economie di entità incerta".

Nella relazione tecnica al provvedimento si individuano in 4mila i beneficiari e si valutano in 35 milioni di euro nel 2014, 105 milioni nel 2015, 101 milioni nel 2016, 94 nel 2017 e 82 nel 2018 gli oneri per l'Inps.



La ragioneria dà quindi parere negativo alla relazione tecnica perché la copertura finanziaria del testo unificato risulta inidonea. "Allo stato - si legge nel parere della Rgs - non risultando economie accertate a consuntivo che possano fare fronte ai maggiori oneri valutati per l'attuazione del provvedimento, non puo' considerarsi idonea una copertura finanziaria di oneri certi con economie di entita' eventuale ed incerta".