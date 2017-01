Pensionati, metà sotto i mille euro Poco più di uno su cento sopra 5mila

14:44 - Il 42,6% dei 16,6 milioni di pensionati italiani ha percepito, nel 2012, un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. Si tratta, rileva l'Istat, di poco più di 7 milioni di persone. L'1,3% percepisce invece un reddito da pensione che supera i 5mila euro al mese: si tratta di 210mila persone. I pensionati d'oro, quelli che ricevono almeno 10mila euro al mese, sono 11.863 e rappresentano lo 0,1% del totale.

Pensioni, la spesa supera i 270 miliardi - "Nel 2012 la spesa complessiva per prestazioni pensionistiche, pari a 270.720 milioni di euro, è aumentata dell'1,8% rispetto all'anno precedente, mentre la sua incidenza sul Pil è cresciuta di 0,45 punti percentuali", dicono all'Istat. E' stata così superata la soglia del 17% del Pil: dal 16,83% del 2011 si è passati infatti al 17,28% del 2012. E l'importo medio annuo degli assegni risulta dunque pari a 11.482 euro, 253 euro in più rispetto al 2011 (+2,3%).



Riforma Fornero: 75mila pensionati in meno - Nel 2012 il numero dei pensionati è sceso di 75mila rispetto all'anno prima: sul ribasso ha pesato, con grande probabilità, la riforma firmata dal ministro Elsa Fornero, entrata in vigore proprio nel 2012.