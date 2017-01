Pasqua: 13 milioni di italiani in viaggio, ma 70% resta a casa

08:55 - Saranno 13 milioni gli italiani adulti che, tra Pasqua, 25 aprile e primo maggio, secondo un sondaggio Confesercenti-Swg, si metteranno in viaggio. Il restante 70%, circa 32 milioni di persone, farà invece una Pasqua casalinga, magari con qualche gita fuori porta, sperando che il meteo sia clemente. Il 12% dei vacanzieri partirà a Pasqua, il 10% preferisce invece muoversi nel ponte del 25 aprile.

Meno gettonato il ponte del Primo maggio, scelto dall'8%. Tra le mete preferite spiccano le destinazioni a breve raggio: Londra, la Spagna, Parigi, Istanbul e Monaco di Baviera. Il 60% degli italiani che andrà in vacanza ha deciso di spendere meno rispetto all'anno scorso, ma c'è un 14% disposto a spendere almeno il 10% in pù e un altro 7% che ha previsto un budget in aumento del 30%.