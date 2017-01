Padoan: "Urgente il calo delle tasse" Il Colle: "L'evasione mina lo sviluppo"

12:44 - "E' urgente intervenire per contenere l'elevata pressione fiscale che è ostacolo al ritorno a ritmi di crescita in linea con i partner internazionali". Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, interviene alle celebrazioni per i 240 anni della guardia di finanza e illustra le prossime mosse del governo: "Con l'attuazione della delega fiscale renderemo più equo l'onere del prelievo fiscale: bisogna tenere conto delle difficoltà dei contribuenti onesti".

"L'amministrazione finanziaria e i contribuenti devono essere attori di un percorso comune, fondato sulla condivisione di valori quali la legalità, l'equità e il rispetto delle regole. Un fisco equamente distribuito consentirà ai cittadini di affrontare meglio il delicato snodo che stiamo vivendo", conclude il titolare del dicastero dell'Economia.



Napolitano: "L'Evasione mina lo sviluppo" - "L'Evasione, le frodi fiscali, la corruzione sono minacce subdole, potenti e globali che attentano allo sviluppo economico e sociale degli Stati, penalizzano i cittadini e privano i giovani di fiducia e opportunità per il futuro". Lo dichiara Giorgio Napolitano, in un messaggio alla Gdf.



Il presidente della Repubblica rinnova poi tutta la sua stima nei confronti delle Fiamme gialle: "Nel 240esimo anniversario di fondazione, saluto la Bandiera del Corpo e rivolgo il mio deferente pensiero ai finanzieri caduti nell'adempimento del dovere. Dai ristretti confini del Regno Sardo del 1774 agli orizzonti globali su cui agisce oggi l'Italia, l'operato generoso, attento e qualificato della guardia di finanza a presidio della legalità e della libertà economica ha sempre rappresentato una garanzia per le istituzioni e un punto di riferimento per la società civile".