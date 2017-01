12:08 - "Occorreranno minimo tre anni per avere risultati visibili dalle riforme strutturali". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, respingendo i paragoni con la Spagna. "Se si guarda con attenzione e senza nessun pregiudizio, si noterà che non c'è tanta differenza - ha spiegato - . Gli sforzi fatti dall'Italia non sono di meno di quelli della Spagna, ma i risultati sono diversi".