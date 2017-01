Padoan: riforme per uscire da crisi

16:04 - "Le parole chiave per uscire dalla stagnazione sono le riforme strutturali e gli investimenti. Su questo c'è stata grande convergenza all'Eurogruppo". Così il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha illustrato gli esiti del vertice di Milano. "Solo le riforme possono eliminare gli ostacoli all'attività imprenditoriale. Lavoreremo insieme per facilitare gli investimenti pubblici e privati, unica risorsa per superare la crisi".