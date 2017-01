Padoan: presto gli 80 euro in busta Europa: "Nessun rinvio sul bilancio"

16:06 - Gli 80 euro in busta paga arriveranno in tempo. Lo conferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "I provvedimenti saranno presentati in tempo e i risultati saranno ottenuti", ha affermato al termine dell'Ecofin. L'aumento riguarderà tutti gli stipendi inferiori ai 25mila euro lordi all'anno e verrà introdotto con un decreto che sarà presentato tra il 15 e il 16 aprile.

Il ministro ha poi rassicurato sulle pensioni, ribadendo che "non si toccano, come ha detto chiaramente Matteo Renzi", pur precisando che "i dettagli andranno ancora discussi".



"Siamo in regola con i conti" - Padoan ha poi detto all'Ecofin: "Non ho visto un asse Italia-Francia, ci sono molti Paesi che devono aggiustare i conti. Noi non siamo in procedura, altri sì, e noi difenderemo i risultati di bilancio acquisiti e andremo avanti con le riforme per crescita e lavoro".



Ue: "Alto debito in Italia, si facciano le riforme" - Ma su questo fronte arriva la strigliata dai vertici Ue. "L'Italia ha un alto debito - dice infatti il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem - e deve fare le riforme". E a chi gli chiede un giudizio sulle richieste di chi nell'Eurozona, come Francia e Italia, vuole ridiscutere l'aggiustamento dei conti, risponde: "Non bisogna rinviare il rispetto dei vincoli di bilancio".



E aggiunge: "Crescita e occupazione vengono dalle riforme che aspettiamo da tempo". Secondo Dijsselbloem come l'Italia anche la Francia deve fare forti sforzi per sistemare i conti e in tal senso, assicura, in questi due Paesi "c'è un grande potenziale inespresso che va liberato. Sono decisioni difficili ma ho sentito entrambi i presidenti convinti nel percorso di riforma".



Il caso italiano, continua, è diverso da quello francese, perché Parigi ha un problema di deficit e Roma di debito, ma entrambi devono coniugare riforme e consolidamento, e anche se "le riforme richiedono tempo per vedere i benefici, non puoi rinviare il riordino del bilancio".



"Italia e Francia rispettino i vincoli" - "Il mio messaggio a entrambi (Italia e Francia) - riprende - è che sono grandi Paesi, centrali per l'Eurozona, quello che fanno è cruciale per il Patto di stabilità e mi aspetto che rispettino gli obblighi. La Francia ha già avuto più tempo, ora questo tempo sta finendo, e l'Italia deve fare le riforme che aspettiamo già da molto, quindi oggi non sono in mood 'flessibilità'". Secondo Dijsselbloem, chiedere più tempo per rispettare i vincoli è un cattivo segnale: "Il primo passo per la credibilità non è posporre il rispetto dei vincoli".



Madia: "Gli 80 euro sono come un rinnovo di contratto" - Gli 80 euro in più in busta paga "di fatto significano, per il pubblico impiego, l'equivalente di un rinnovo contrattuale che altrimenti non sarebbe stato possibile". Così il ministro per la Semplificazione e la P.a., Maria Anna Madia, in audizione alla Camera. Madia ha sottolineato che sulla spending review intende "non solo far rispettare gli obiettivi di spesa che come Governo ci daremo, ma attuare un piano strutturale di risparmio vincolato ad un ritorno di investimento nella P.a.".