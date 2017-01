13:22 - "Crescita e occupazione sono obiettivi prioritari" per l'Ue. Queste le parole del ministro, Pier Carlo Padoan, a Berlino al termine dell'incontro con il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schauble. "Non ci sono scorciatoie", ha aggiunto, ma "bisogna sfruttare tutti gli strumenti a disposizione". "Serve una strategia di stimoli per gli investimenti, serve alla Germania, all'Italia e all'Europa", ha precisato Padoan.