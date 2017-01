07:52 - "Il 3% di deficit/pil nel 2014, e anche nel 2015, non sarà superato e non ci sarà bisogno di una manovra aggiuntiva". Lo ribadisce il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista al Sole 24 Ore. "Si possono fare tagli buoni e giusti e il governo - sottolinea Padoan - farà di tutto per evitare l'applicazione di misure di salvaguardia come sono quelle dei tagli lineari o nuove tasse".