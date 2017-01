Padoan: "Le riforme avranno effetto sulla crescita, ma serve tempo"

18:54 - "Le riforme sono efficaci sulla crescita, ma ci vuole tempo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. "Sono più che sicuro che porteranno benefici nei prossimi due anni", ha continuato. Sulla crescita, quindi, nessuna aspettativa positiva per il 2014: "Sarà molto inferiore al previsto", ha spiegato. Ma, ha ribadito, "non è dovuta al fatto che le leggi non siano state fatte, è un problema di lungo termine".

"Risentiamoci tra diciotto mesi - ha detto poi all'intervistatore di Bbc4, riferendosi appunto alla necessità di lasciare alle riforme il tempo necessario perché abbiano i loro effetti - e vedremo cosa è successo". La crescita insomma sarà sotto le previsioni, ribadisce, riferendosi alla prossima revisione delle stime del governo.



"La Bce dia una spinta all'inflazione" - Il ministro auspica poi che "tutti gli attori in campo facciano la loro parte" alludendo al possibile ruolo della Banca centrale europea nella situazione attuale. "Quello che vorrei vedere - spiega - è che tutti facciano la loro parte, che vuol dire per la Bce essere coerente nel portare l'inflazione nuovamente vicina al 2%, che è una cifra ragionevole", ma "molto lontana dai livelli attuali".