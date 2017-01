20:01 - "Siamo in una fase di macroeconomia che si sta riprendendo, ma in cui è ancora debole". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, definendo la crisi "un po' meno severa che in passato, ma non ancora finita". Per evitare di rientrare nella procedura Ue di deficit eccessivo, ha poi aggiunto il ministro "il 3% (di disavanzo-Pil) è il margine massimo disponibile".