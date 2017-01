Padoan: "Il debito è sostenibile"

12:08 - "La pressione fiscale deve essere ridimensionata. Su questo non credo ci sia dubbio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan all'assemblea dell'Abi. "Una crescita più sostenuta è la via maestra per abbattere il debito pubblico" dell'Italia che ha "un grado di sostenibilità che rimane il più elevato fra i Paesi avanzati", ha aggiunto. "Non ci sono scorciatoie per la crescita, è necessaria una strategia a più piani".