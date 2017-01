Padoan: "Banche aiutino economia"

14:11 - Il governo sta lavorando "per cambiare il sistema di incentivi in base ai quali il finanziamento va all'economia". Lo ha detto Pier Carlo Padoan. Il ministro dell'Economia ha invitato le banche ad approfittare della minore tensione sui mercati e delle misure della Bce "per dare una nuova spinta e contributo" all'economia. E poi un consiglio alla Ue: "Due opzioni per i prossimi 5-10 anni, o vivacchiare oppure saltare su un sentiero di crescita".