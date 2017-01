Padoan: avanti consolidamento conti

18:32 - "Il consolidamento del bilancio in Italia proseguirà, sebbene ad un ritmo più graduale": lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, parlando all'Fmi e spiegando come l'obiettivo di un bilancio quasi in equilibrio in termini strutturali è già atteso nel 2015. Nonostante le riforme in atto, ha poi spiegato Padoan, "le condizioni del mercato del lavoro restano difficili, col tasso di disoccupazione molto elevato, soprattutto tra i giovani".