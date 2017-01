Padoan a Bruxelles: "I nostri conti sono tra i più sostenibili in Ue"

22:03 - Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan rassicura sui conti pubblici nel nostro Paese e, rispondendo a chi gli chiede se all'eurogruppo si sia parlato anche di un piano di rientro del debito italiano, dice: la sostenibilità del debito italiano "è fuori discussione". "Le nostre finanze pubbliche - sottolinea poi - sono tra le più sostenibili dell'Ue, questo non lo dico io, ma la Commissione".

"La dinamica del debito - secondo Padoan - dipende da crescita, tasso d'interesse e sforzo fiscale. Lo sforzo fiscale italiano, il surplus primario, è il più alto d'Europa assieme a quello tedesco. I tassi d'interesse sono scesi, la crescita nominale è ancora insoddisfacente, ma anche con bassa crescita la sostenibilità del debito è fuori discussione". "Il carico fiscale in Italia resta molto elevato - evidenzia però il ministro parlando del dibattito sul cuneo fiscale - bisogna farlo cadere compatibilmente con gli spazi di bilancio che il Paese ha a disposizione".



"Accordo sulle priorità, ma non sulle misure" - Sintetizzando la riunione a Bruxelles, definita un "inizio interessante", Padoan ha parlato di un "accordo sulle priorità" del semestre italiano Ue, cioè "più integrazione del mercato, riforme e investimenti strutturali", ma "divergenza sulle misure necessarie" per raggiungerle. "Il programma italiano è ambizioso, si basa su tre pilastri che si sostengono, e la questione delle riforme è molto semplice: servono più riforme a tutti, anche a noi, vanno votate e implementate. Alla luce degli sforzi per implementarle, discuteremo tutti insieme come possiamo tenere conto dell'impatto che le riforme hanno sulla sostenibilità di bilancio, degli effetti di 'spillover' nei confronti degli altri Paesi, sulla composizione del vincolo di bilancio".