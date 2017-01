15:28 - "Con la misura permanente degli 80 euro in più al mese in busta paga, si esce più rapidamente dalla crisi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Parlando delle azioni del governo, Padon ha sottolineato: "Vogliamo semplificare drasticamente il sistema tributario per favorire il contribuente onesto e spostare il carico fiscale in modo che, a parità di gettito, ci sia più crescita e lavoro".