20:47 - Per Giorgio Squinzi, i pagamenti della P.a. arrivano ancora troppo lentamente. "Dopo 15 mesi sono stati pagati dalla pubblica amministrazione solo 23 miliardi a fronte di uno scoperto di 100 - ha spiegato il presidente di Confindustria -. Eppure è stato fatto un decreto legge su come pagare questi debiti. L'importante è che questi soldi arrivino alle imprese: ancora oggi si muore per i crediti che non arrivano".