P.a.,Giannini:no a prepensionamenti

13:08 - "Non amo il collegamento tra chi va a casa e chi entra, un sistema sano non ha bisogno di mandare a casa gli anziani per far entrare i giovani. Per me è necessaria una alternanza costante". Lo dice il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, a proposito dei prepensionamenti nella P.A. per fare spazio ai giovani, in una sorta di staffetta. La collega di governo, Madia, aveva ipotizzato di "assumere un funzionario ogni tre prepensionamenti".

Sul prepensionamento, secondo la Madia 'ci sono dipendenti pubblici che si trovano tra i vecchi requisiti di pensionamento e i nuovi, ai quali potrebbe essere permesso di andare in pensione uno o due anni prima. Ma non intendo assolutamente smontare la riforma Fornero''.