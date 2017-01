P.a., anche polizia verso sciopero

19:53 - Dura presa di posizione dei sindacati di polizia e di Cocer Interforze contro la decisione del governo di proseguire con il blocco contrattuale dei dipendenti statali. "Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica siamo costretti a dichiarare lo sciopero generale", annunciano. "Le esigenze delle donne e degli uomini in uniforme per garantire la sicurezza, il soccorso pubblico e la difesa del nostro Paese restano inascoltate", sottolineano.