Onyx, il sofà design di Peugeot a Milano

11:25 - Peugeot Design Lab, laboratorio costola della casa automobilistica, ha presentato in anteprima mondiale il sofà Onyx, primo pezzo di una collezione di arredamento. Dall'8 al 13 aprile, in occasione della Milan Design Week, il divano in carbonio e lava vulcanica con seduta scolpita è in mostra alla Torneria, in via Tortona 32, a Milano.

Secondo i suoi creatori si tratta di un oggetto al contempo contrastato e armonioso. "Mediante un taglio netto, questo contrasto è potente, voluto e sostenuto dal nostro sguardo sui materiali e sulla loro messa in opera: il carbonio hi-tech con la sua trama molto strutturata e tecnica, dalle forme precise al millimetro; la pietra vulcanica con le sue imperfezioni, gestita nelle dimensioni e nelle proporzioni, ma sulla quale accettiamo di non dovere controllare tutto…".dichiara Gilles Vidal, direttore dello Stile Peugeot.



Emblema di un concetto di arredamento su misura, il sofà Onyx - lungo 3 m e realizzato in carbonio e lava di Volvic - è il frutto di uno studio sulle prestazioni dei materiali, senza antagonismo tra progresso e natura, tra materiali ultratecnologici e materiali grezzi e naturali. Il prezzo al pubblico in questa versione è di 135.000,00 euro. La sua elaborazione ha richiesto complessivamente 70 giorni di lavoro.



In mostra anche sette sculture leggere che abbinano, per esempio, l'ossidiana al cemento, il diaspro ferroso rosso all'acciaio, il cristallo di quarzo all'alluminio. L'esposizione comprende anche oggetti già commercializzati firmati da Peugeot Design Lab, come il pianoforte realizzato in collaborazione con Pleyel. Mentre lo "Spazio Antologia" documenterà la lunga storia di Peugeot nella progettazione e creazione industriale: dai famosi macinini agli utensili più diversi, dal Peugimix 1955 fino agli studi e alla fabbricazione di motori per la navigazione aerea.



In mostra alla Torneria, in via Tortona 32, a Milano, dall’8 al 13 aprile 2014, dalle 10 alle 22