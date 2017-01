22:59 - "La Commissione, come di consuetudine, continuerà a monitorare il rispetto delle regole del patto di Stabilità e Crescita da parte dell'Italia, in particolare nel contesto del Semestre Europeo": così il commissario agli affari economici Olli Rehn, in un comunicato diffuso dal suo portavoce al termine dell'incontro con il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni.