Ocse-G20: stop a "elusione" tasse

14:36 - Ocse e G20 hanno raggiunto un'intesa per bloccare le multinazionali che aggirano il Fisco. Tra le misure concordate, particolarmente rilevante il capitolo sugli asset intangibili, come marchi, brevetti e algoritmi digitali. Si prevede infatti l'impegno a sviluppare regole per "prevenire l'erosione della base imponibile" spostando appunto gli "asset intangibili tra filiali del gruppo" tramite trasferimento di rischi o transazioni con parti terze.