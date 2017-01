3 febbraio 2014 Nel vivo la trattativa fra Alitalia e Etihad

Lufthansa dice no: "Sono aiuti di Stato" "Siamo nella fase più importante della trattativa, che parte questa settimana con lo scambio di informazioni per redigere insieme il nuovo piano industriale", ha detto l'a.d. della compagnia italiana, Gabriele Del Torchio Tweet google 0 Invia ad un amico

21:15 - Alitalia e Etihad entrano nel vivo della contrattazione per l'ingresso della compagnia degli Emirati nel vettore italiano. "Siamo nella fase più importante, che parte questa settimana con lo scambio di informazioni per redigere insieme il nuovo piano industriale di Alitalia, per mettere in sicurezza l'azienda e guardare con serenità al futuro", afferma l'a.d. di Alitalia, Gabriele Del Torchio. Intanto Lufthansa boccia la trattativa e si appella alla Ue.

Nata ufficialmente il 13 gennaio del 2009 grazie al salvataggio della cordata Cai, l'attuale Alitalia opera verso 83 destinazioni di cui 22 in Italia e 61 nel resto del Mondo, con 122 rotte e oltre 3.700 voli settimanali, con 24,3 milioni di passeggeri trasportati nel 2012. Membro dell'alleanza globale SkyTeam, Alitalia ha una flotta con un'età media dei velivoli di 7 anni.



Lufthansa: "Sono aiuti di Stato" - La compagnia aerea Lufthansa attacca il progetto di alleanza Etihad Airways-Alitalia, definendolo una forma di aiuto di Stato mascherato. "Noi chiediamo alla Commissione Ue - si legge in una nota del gruppo tedesco - di proibire tali tattiche di aggiramento" delle regole della concorrenza.



Lupi a Lufthansa: "Trattativa è privata" - La trattativa tra Alitalia ed Etihad è "tra privati". Lo puntualizza in una nota il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, dopo la protesta di Lufthansa alla Commissione Ue. "Aggiramento mascherato delle regole della concorrenza? Sembra piuttosto Lufthansa quella che teme la concorrenza", dichiara Lupi.