Napolitano:"Sostenere crescita Pmi"

11:18 - Ci troviamo in una fase "nella quale si colgono i primi segni di una ripresa dell'economia, che è necessario sostenere con il concorso di tutte le energie del Paese". A chiederlo è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il quale sottolinea come siano importanti "politiche di respiro europeo, dirette a creare le condizioni per un rilancio della competitività" soprattutto delle Pmi, che forniscono "un contributo determinante alla crescita".