08:19 - Il Monte dei Paschi di Siena chiude il 2013 in rosso per 1,43 miliardi di euro (-3,16 mld nel 212). E' un risultato peggiore delle attese, dal momento che gli analisti stimavano in 850 milioni di euro le perdite. Nel solo quarto trimestre il rosso è di 920 milioni. Sul risultato pesano le rettifiche su crediti.