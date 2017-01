Moody's: banche italiane soffrono

20:04 - Le banche italiane e portoghesi soffriranno di più rispetto a quelle di Spagna e Irlanda nel risanamento a causa della bassa crescita economica. Lo scrive Moody's, notando che gli istituti italiani "non hanno sofferto lo stesso livello di erosione della qualità degli attivi", ma la ripresa di Spagna e Irlanda mette le banche dei due Paesi in vantaggio: "In Italia, dove la ripresa è incerta, la generazione di capitale resterà debole a lungo".