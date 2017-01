Montezemolo,liquidazione milionaria

21:01 - Con l'addio alla Ferrari Luca Cordero di Montezemolo percepirà un'indennità di fine rapporto pari quasi a 27 milioni di euro. La liquidazione è suddivisa in una tranche da 13,71 milioni di euro pagabile nell'arco di vent'anni, più altri 13,25 milioni per l'impegno a non svolgere attività in concorrenza con il gruppo fino al marzo 2017. Montezemolo conserverà in via temporanea il diritto di acquistare prodotti del Gruppo Fiat con facilitazioni.