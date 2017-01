Monitor Economico: giudizio negativo sulla situazione dell'Italia

10:53 - Nove italiani su dieci esprimono un giudizio negativo sulla situazione economica dell'Italia. Gli standard di consumo sono peggiorati per l'82% delle famiglie. Ancora ampiamente negativa la percezione di stabilità dell’occupazione.

STABILI I GIUDIZI SULLE PROSPETTIVE ECONOMICHE DELL’ITALIA

Leggera crescita (+1%) di quanti esprimono un giudizio positivo sulla situazione economica dell’Italia e della propria famiglia, mentre restano stabili al 42% quanti prevedono un miglioramento delle prospettive a 12 mesi.



CRESCONO LE FAMIGLIE CHE TENGONO IN EQUILIBRIO ENTRATE E USCITE MA DIMINUISCONO QUELLE CHE RISPARMIANO

In rialzo di un punto, rispetto alla scorsa settimana, la percentuale di quanti dichiarano di tenere in equilibrio il bilancio familiare mentre calano i risparmiatori. Stabile, rispetto alla settimana precedente, quanti fanno ricorso ai risparmi e all'indebitamento.



STANDARD DI CONSUMO PEGGIORI DI UN ANNO FA

Prosegue la strategia di contenimento delle spese familiari. Solo il 18% ha fatto spese e acquistato la stessa quantità o qualità di prodotti rispetto a 12 mesi prima.



IL CARRELLO DELLA SPESA: MENO PROTEINE, PIU' CARBOIDRATI

Migliorano i consumi di pasta, pane e latte, dei prodotti per la prima colazione e di frutta e verdura. Stabili (ma in un quadro negativo) i consumi di carne, pesce, latticini, insaccati e stagionati. Peggiorano i consumi di prodotti per l’igiene.



CRESCONO LE SPESE PER LA SALUTE, LO STUDIO E PER LA TECNOLOGIA

I segnali migliori arrivano dalla crescita della quota di spese destinata alla salute e allo studio. Crescono anche le spese per la tecnologia mentre calano le spese relative al tempo libero. L'83%



DEI LAVORATORI CONSIDERA NON SICURO IL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Sono solo il 17% i lavoratori dipendenti che ritengono "sicuro" il proprio posto di lavoro. La media delle prime due settimane di maggio registra un calo di 2 punti rispetto ad aprile.