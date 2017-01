23 maggio 2014 Monitor Economico: cala ancora

18:49 - Prosegue il giudizio negativo sulla situazione economica dell'Italia e cala la fiducia sul futuro del Paese e della propria famiglia. l’83% dichiara un peggioramento dei propri standard di consumo. Peggiora ulteriormente la percezione di stabilità dell'occupazione.

RITORNA IL SEGNO NEGATIVO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL’ITALIA E SULLE PROSPETTIVE DEL PAESE E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

Leggero calo (-1%) di coloro che esprimono un giudizio positivo sulla situazione economica attuale dell’Italia e della propria famiglia. Se consideriamo la media mensile, però, il dato resta stabile sul mese precedente. Più forte il calo, -2% - di coloro che prevedono un miglioramento nei prossimi 12 mesi, sia a livello di paese che per quanto riguarda la propria famiglia.



CRESCONO LE FAMIGLIE CHE INTACCANO I RISPARMI A DISCAPITO DI COLORO CHE MANTENGONO ENTRATE E USCITE IN EQUILIBRIO

In sostanziale equilibrio rispetto alla settimana scorsa il dato di coloro che riescono a risparmiare, mentre si alza di un punto percentuale il valore di coloro che sono dovuti ricorrere all’indebitamento. Questo, a discapito di chi dichiara di tenere in equilibrio il bilancio familiare.



PROSEGUE LA STRATEGIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE FAMILIARI

Peggiorano gli standard di consumo. Solo il 17% ha fatto spese e acquistato la stessa quantità o qualità di prodotti rispetto a 12 mesi prima (-1% rispetto alla settimana precedente e -2% rispetto a un anno fa).



CARRELLO DELLA SPESA: PROSEGUE IL CALO DELLE PROTEINE, SEGUITO DAI PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE

Leggero calo per i consumi di pasta, pane e latte. Stabili i prodotti per la prima colazione, frutta e verdura. In calo i consumi di carne, pesce, latticini, insaccati e prodotti per l’igiene personale e della casa.



STABILI LE SPESE PER LA SALUTE, IN CALO CULTURA E TEMPO LIBERO

Stabile questa settimana il dato relativo alle spese destinata alla salute e all’acquisto di prodotti tecnologici. In calo, invece, la quota riservata alle spese in cultura e tempo libero.



L’84% DEI LAVORATORI CONSIDERA NON SICURO IL PROPRIO POSTO DI LAVORO

Solo il 16% i lavoratori dipendenti ritiene “sicuro” il proprio posto di lavoro. Dato, questo, in calo rispetto alla settimana precedente e si 2 punti percentuali se si considera la media delle prime tre settimane di maggio rispetto ad aprile.