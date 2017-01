09:19 - Avvio sulla parità per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna 22.149 punti, in calo dello 0,06% rispetto alla chiusura di giovedì. Aprono in calo gli altri principali listini europei: Londra lascia sul campo lo 0,29%, mentre sono più contenute le perdite per Francoforte (-0,18%) e Parigi (-0,11%).