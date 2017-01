Milano, Piazza Affari apre negativa

09:47 - Avvio negativo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,42%, mentre il Ftse All-Share registra un calo dello 0,43%. Mps, che non ha fatto prezzo in avvio, è entrata negli scambi in calo del 20%. Quella milanese è un'apertura in linea con gli altri principali listini europei. Londra perde lo 0,38%, peggio fa Francoforte che lascia sul campo lo 0,55%, mentre Parigi cala dello 0,53%.