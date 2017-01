09:30 - Avvio leggermente negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,17%, mentre il Ftse It All-Share è in calo dello 0,15%. Un'apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: Parigi segna un calo dello 0,33%, Francoforte lascia sul campo lo 0,17% mentre Londra cede lo 0,13%.