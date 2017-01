09:38 - Apertura positiva per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,38%, attestandosi a quota 20.908 punti. Subito in evidenza Mediaset (+3,3%) dopo i conti positivi resi noti martedì. Bene anche le altre principali Piazze europee: Parigi sale dello 0,31% così come Francoforte, guadagna lo 0,32% Madrid mentre Londra è quasi in parità (+0,07%).