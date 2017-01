09:22 - Avvio di contrattazioni in rialzo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib fa segnare un progresso dello 0,31%, attestandosi a quota 19.744 punti. Un'apertura in linea con quelle delle altre principali Piazze europee: Francoforte guadagna lo 0,53%, mentre Londra mette a segno un rialzo dello 0,19%. Bene anche Madrid, con un guadagno dello 0,64%.