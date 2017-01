09:31 - Avvio piatto a Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib apre in sostanziale parità cedendo lo 0,01%, a 20.395 punti. Tra le altre principali Piazze europee avvio invariato anche per Londra (-0,08%), debole Francoforte (-0,10%), mentre Madrid apre in negativo (-0,20%).