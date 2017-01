09:30 - Apertura di settimana in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,2% mentre l'All Share scende dello 0,23 per cento. Un avvio in linea con quello delle altre principali Piazze europee: debole Londra (-0,09%), mentre sono più forti le perdite per Francoforte (-0,39%) e Parigi (-0,25%).