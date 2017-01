09:33 - Avvio di seduta in flessione per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,22% attestandosi a quota 20.100 punti, con Eni (+0,75%) in rialzo dopo la diffusione del rapporto sui conti del 2013. Negative anche le altre principali Piazze europee: Madrid cede lo 0,4%, mentre Francoforte ha aperto con un -0,2%.