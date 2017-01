18:26 - In Italia sono state immatricolate a giugno 127.489 vetture, con una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I dati sono stati resi noti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In sei mesi le immatricolazioni sono state complessivamente 756.818, il 3,3% in più dello stesso periodo sempre in riferimento al 2013.