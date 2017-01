06:27 - Dopo un lunedì nero, anche oggi i mercati ripartono condizionati dalle tensioni per la crisi in Ucraina: apertura in lieve calo stamani per la Borsa di Tokyo. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha intanto reso noto di essere pronto a offrire all'Ucraina aiuti finanziari se il Paese assumerà le misure necessarie.