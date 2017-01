Mediaset Premium, entra Telefonica con 100 mln euro

16:31 - Mediaset Premium apre all'ingresso di soci internazionali. Telefonica acquisirà infatti l'11,1% delle attività di Premium con un investimento di 100 milioni di euro che riflette un equity value di 900 milioni di euro della società di nuova costituzione nella quale le attività pay di Mediaset verranno conferite. Mediaset sottolinea che prende così avvio il processo di apertura della pay tv italiana a ulteriori partner internazionali.

L'operazione va letta in una logica di sviluppo delle attività di produzione e distribuzione di contenuti su tutte le piattaforme a pagamento. Mediaset, si legge in una nota, rileva inoltre che "questa partnership segna un'importante alleanza tra Mediaset e Telefonica per prossime collaborazioni nelle rispettive attività pay in termini di tecnologia, know how e contenuti".