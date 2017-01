Mediaset nel 2013 torna all'utile: premiato il taglio dei costi

21:44 - Nel 2013 Mediaset ha registrato un utile di 8,9 milioni di euro, rispetto al rosso di 235 milioni dell'anno precedente, che fu in gran parte imputabile all'impatto delle svalutazioni. I ricavi ammontano a 3,414 miliardi (contro i 3,721 miliardi del 2012). Confermata la mancata distribuzione del dividendo.

Grazie anche al programma di taglio dei costi, recita una nota, il risultato operativo dell'azienda l'anno scorso è risultato positivo per 246 milioni contro il dato negativo di 235 milioni del 2012. L'indebitamento finanziario netto a fine 2013 è fortemente sceso a quota 1,459 miliardi, rispetto al dato precedente di 1,712 miliardi.



Sul fronte pubblicità, nei primi tre mesi del 2014 la raccolta di Mediaset in Italia è ancora "leggermente negativa, con un marcato miglioramento nel mese di aprile", afferma il gruppo televisivo nel comunicato di commento ai dati di bilancio 2013 approvati dal Cda. Secondo l'azienda, i risultati dell'intero anno in corso rimangono condizionati "dall'andamento dei mercati pubblicitari italiano e spagnolo, su cui al momento risulta molto difficile produrre stime attendibili".



Tagli per 617 milioni l'anno - Sono arrivati a 617 milioni i risparmi di Mediaset in Italia nelle attività televisive, "un dato - dicono al Biscione - che supera largamente e con un anno di anticipo l'obiettivo di 450 milioni previsto dal piano triennale di efficienza".



Nel 2013 i costi operativi totali, comprensivi degli ammortamenti, scendono a 2,412 miliardi rispetto ai 3,118 del 2012 (-22,7%). E così, nonostante la raccolta pubblicitaria sia scesa dell'11,4%, il risultato operativo (Ebit) delle attività italiane passa da un rosso di 284 milioni a un dato positivo di 176 milioni che, insieme al forte calo dell'indebitamento, è forse il risultato più interessante dell'anno 2013 per il gruppo televisivo.



Premium, ricavi in crescita - I ricavi da "attività caratteristica" di Mediaset Premium, tra abbonamenti e carte prepagate, si attestano a 552 milioni di euro (+6,6% rispetto ai 518 milioni del 2012), "un risultato che è decisamente positivo e in controtendenza rispetto all'andamento del mercato della pay-tv determinato da un ulteriore calo dei consumi delle famiglie", dice Mediaset. I ricavi EI Towers si assestano a 233 milioni, stabili rispetto al 2012.