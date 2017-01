00:37 - Il quartier generale di Fiat Chrysler Automobiles sarà a Londra. Lo afferma l'amministratore delegato Sergio Marchionne, sottolineando che la decisione è per motivi fiscali. "Il mercato ha reagito in eccesso", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul calo in Borsa mercoledì. Gli acquisti di titoli Fiat effettuati da lui e dal presidente John Elkann sono "una buona opportunità", ha sottolineato.