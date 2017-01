Marchionne: "Renzi ce la farà"

19:58 - "Sono convinto che Renzi ce la farà: dobbiamo aiutarlo". Lo ha detto Sergio Marchionne a proposito del premier, definendo "eccezionale" il suo intervento al Council of Foreign Relation a New York. "Sta cambiando il sistema, con freschezza nelle nuove idee. Lo si lasci lavorare in pace, non vedo alternative", ha aggiunto il numero uno di Fiat Chrysler. Poi sull'art. 18 ha sottolineato: "Sta creando disagi e disuguaglianze, questa non è giustizia".