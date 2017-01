Marchionne: "L'Italia ce la farà, ma per ora mancano gli investimenti"

08:04 - L'Italia ce la farà, "quando non lo so: non vedo le cose migliorare nel breve termine". Lo afferma Sergio Marchionne intervenendo dopo la gelata dell'Ocse sull'Italia, che ha tagliato la stima sul Pil del Belpaese a -0,4% nel 2014. "L'unica cosa per creare crescita sono gli investimenti. Non riusciamo ad attirare abbastanza capitali", ha aggiunto l'amministratore delegato di Fiat Chrysler.

"Pronto a mostrare a Renzi la realtà di Fiat Chrysler" - Commentando l'annunciata visita di Matteo Renzi a Detroit, Marchionne, a New York per ricevere un premio consegnatogli dall'Institute of International Education, ha spiegato di essere "disposto a fargli vedere la realtà di Fiat Chrysler, descrivere il processo di risanamento dell'azienda. Sono disposto anche a presentargli i sindacati americani".



"Forza di Fiat Chrysler è spirito di cooperazione" - Di strada negli ultimi cinque anni Fiat e Chrysler ne hanno fatta, e ora si apprestano a sbarcare a Wall Street, il 13 ottobre. "Ci sono molte sfide nel forgiare un'organizzazione internazionale, nessuna maggiore dell'integrazione culturale basata sul mutuo rispetto" aggiunge. "La mentalità aperta che arriva da persone sparse per il mondo che lavorano fianco a fianco in uno spirito di cooperazione" è uno dei valori più importanti e più forti di Fiat Chrysler.



"Gli Usa sono tornati a crescere, Italia ancora no" - Poi torna sulla situazione italiana. "Non vedo le cose migliorare a breve termine. L'unica cosa che può creare crescita sono gli investimenti. Non riusciamo ad attirare abbastanza capitali esteri" aggiunge. Negli Stati Uniti la situazione è diversa: sono tornati a crescere dopo la crisi del 2008, precisa.



Una differenza visibile anche nelle start up. "Il concetto di start up in Italia non mi piace molto, vengono imposti limiti. Qui invece si riescono a creare le cose dal nulla" afferma Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva della visita di Renzi nella Silicon Valley, "paradiso" delle start up.



"Il 13 ottobre lo sbarco in Borsa, obiettivo conquistare Wall Street" - Marchionne ha quindi ricordato lo sbarco di Fiat in Borsa a New York il 13 ottobre, spiegando che arriverà a Wall Street "in Maserati, non in Ferrari". Ma il fatto di assumere le redini del "cavallino", oltre a quelle di Fiat Chrysler, potrebbe tradursi in benefici per l'initial public offering: "può darsi". Non prevedendo alcun road show per gli investitori prima della quotazione, il cui processo "va avanti", Marchionne "benedice" la maxi ipo di Alibaba e afferma: "noi dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti". L'obiettivo di Fiat Chrysler è quello di conquistare un fetta di Wall Street.



"Ferrari resterà un marchio esclusivo" - Il 13 ottobre, giorno della quotazione, Marchionne assumerà la guida di Ferrari. "Non ci sarà cambiamento nell'esclusività del marchio. Bisogna migliorare la performance sportiva'' mette in evidenza. A chi gli chiedeva quando Ferrari tornerà sul podio della Formula 1, Marchionne dice: "Se lo sapessi.. Luca ha provato, ha fatto un gran lavoro. Dobbiamo riorganizzarci, chiediamo un po' di tempo"